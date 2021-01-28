لبنان.. الاحتجاجات تتجدد في طرابلس والغضب يصل بيروت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عاد التوتر إلى طرابلس اللبنانية مع تجدد الاحتجاجات بعد ساعات من الهدوء الحذر، في غضب وصل لهيبه العاصمة بيروت ومناطق أخرى.

وتأتي تحركات المحتجين عقب تشييع جثمان شاب توفي الخميس، متأثرا بإصابته جراء مواجهات وقعت مساء أمس الأربعاء، مع القوى الأمنية بالمدينة الواقعة شمالي البلاد.

وبناء على دعوات للتجمع في ساحات طرابلس وعدد من المناطق الأخرى، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان باشتداد حدة المواجهات في ساحة النور، وخاصة في محيط سرايا المدينة، بين المحتجين وقوى الأمن التي اتخذت إحتياطات في محيط السرايا (مقر حكومي).

وتمركزت العناصر الأمنية اللبنانية، بحسب الوكالة، على سطح السرايا وفي الطوابق العليا من المبنى، وألقت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين وإبعادهم عن أسوار ومداخل المبنى الحكومي.

في حين كثف المحتجون من رمي الحجارة بإتجاه القوى الأمنية اللبنانية، في محاولة منهم لإختراق إحدى البوابات الخارجية للمبنى.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أقفل محتجون بعض الطرقات في طرابلس بالشاحنات والإطارات والحجارة وحاويات النفايات، وذلك إثر الاعلان عن وفاة الشاب، وتوجهوا كذلك في وقفات احتجاجية أمام منازل نواب المدينة، تعبيراً عن رفضهم للممارسات السلطة "اللامسؤولة" حسب تعبيرهم، مطالبين إياهم بالاستقالة.

وفي بيروت أيضا، تجمع عدد من المحتجين أمام منزل وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، ومقر وزارته، ورددوا هتافات منددة بما حصل في طرابلس، وبتردي الوضع المعيشي، وعمدوا إلى قطع الطريق، بحسب ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.

وأمام السراي الحكومي وسط العاصمة اللبنانية، تجمع أنصار من "الحزب الشيوعي" مرددين شعارات تحمل الحكومة مسؤولية ما آلت اليه الأمور المتعلقة بالملفات كافة.

وفي البقاع، عمد بعض المحتجين إلى إقفال طريق المرج احتجاجا على الأوضاع المعيشية، وهو ما حدث أيضا في منطقة عاليه بجبل لبنان، حيث قطع محتجون الطريق الدولية في منطقة ظهور العبادية باتجاه بيروت، بالإطارات المشتعلة، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

ولليوم الرابع على التوالي، تشهد ساحات طرابلس تحركات شعبية، تطورت، في وقت سابق، إلى مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية، وتخللها إطلاق نار ورمي حجارة ومفرقعات نارية، ما أسفر عن إصابة العشرات من قوات الأمن والمتظاهرين على السواء.