لإضفاء "روح بايدن".. 30 محاولة لتجديد شعار البيت الأبيض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في محاولة لإضفاء "روح" إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تطلب تجديد شعار البيت الأبيض أكثر 30 محاولة للوصول إلى الشكل النهائي.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن الشركة التي قامت بإنشاء موقع البيت الأبيض على الإنترنت، قامت بتنفيذه في وقت قياسي، حيث تطلب منها 6 أسابيع فقط لإعداده، قبل أن يؤدي بايدن اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة.



ويتمثل الاختلاف الرئيسي في الشعار الجديد، أن البيت الأبيض يضم عناصر معمارية أكثر وضوحًا، مثل الأعمدة والنوافذ، وإضافة تفاصيل خاصة بـ"السقف".

كما يقع الشعار النهائي على خلفية زرقاء وطباعة القصر الرئاسي باللون الأبيض، على عكس النقيض من شعار ترامب الذي رسم فيه البيت الأبيض باللون الأزرق وكانت الخلفية بيضاء.

واتفقت إدارة بايدن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي مع وكالة وايد آي لتعديل شعار البيت الأبيض، وهي نفس الجهة التي صممت شعار المؤتمر الوطني الديمقراطي والحملة الرئاسية لنائبة الرئيس كمالا هاريس.





لكن مدير الإستراتيجية الرقمية في البيت الأبيض، روب فلاهيرتي، أشار إلى أن إعادة التصميم يشير إلى ما هو أبعد من تغيير الألوان وإضافة بعض التفاصيل الهيكلية إلى الشعار.

وأشار فلاهيرتي إلى أن "الفريق حرص على أن يكون الباب الأمامي للبيت الأبيض مرئيًا بوضوح، ليرمز إلى إمكانية الوصول إلى الإدارة" الأمريكية الجديدة.

وأضاف: "نحن نسعى لتوحيد الأمة، وأردنا أن نبرز فكرة أن البيت الأبيض هو منزل الشعب".

إعادة تصميم شعار البيت الأبيض وتغيير موقع الحكومة ليس بالأمر الجديد، إذ تضع كل إدارة جديدة لمساتها الخاصة على اللافتات، بما في ذلك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي قام فريقه بإزالة الشكل البيضاوي حول البيت الأبيض على الشعار وتحديث الألوان إلى خلفية بيضاء ومنزل أزرق داكن.

وامتلأ موقع البيت الأبيض خلال إدارة الرئيس السابق، بصور ترامب وهو يتجول بالقرب من الجدار الحدودي وزياراته للقوات الأمريكية في معسكراتها.

لكن موقع بايدن كان أكثر انسيابية، ولا يضم سوى عدد محدود من الصور ويسلط الضوء على الكلمات والتصريحات الأخيرة التي أدلى بها.



في غضون ذلك ، افتتح ترامب "مكتب الرئيس السابق" في فلوريدا الذي سيتولى مهامه ويسعى إلى تعزيز أجندة إدارته.

في أول بيان رسمي له منذ تركه منصبه ، قال إنه "سيكون دائمًا وإلى الأبد نصيرًا للشعب الأمريكي".