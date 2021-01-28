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الكاظمي: القوات العراقية قتلت «نائب الخليفة» في تنظيم «داعش»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز) 

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الخميس، إن قوات الأمن العراقية قتلت قيادياً في تنظيم «داعش» الإرهابي يطلق على نفسه «نائب الخليفة» ووالي العراق.
وأضاف الكاظمي على تويتر: «شعب العراق.. إذا وعد أوفى. وقد توعدنا عصابات داعش الإرهابية برد مزلزل، وجاء الرد من أبطالنا بالقضاء على زعيم عصبة الشر، أو مَن يطلق على نفسه نائب الخليفة ووالي العراق في التنظيم، أبو ياسر العيساوي، في عملية استخبارية نوعية».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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