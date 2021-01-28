شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن «فدية» يطلبها قراصنة خطفوا بحارة أتراك بخليج غينيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسطنبول - رويترز

ذكرت وسائل إعلام رسمية تركية، الخميس، أن القراصنة الذين خطفوا 15 بحاراً من سفينة حاويات تركية في خليج غينيا يوم السبت أجروا أول اتصال مع شركة الشحن لطلب فدية.

ونقلت وكالة أنباء حكومية تركية عن شركة بودن للشحن، مشغلة السفينة، قولها: «إن المعلومات التي حصلنا عليها تفيد بأن جميع أفراد الطاقم الخمسة عشر بصحة جيدة، وليس بينهم جرحى، وهم مع بعضهم».

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي إن القراصنة الذين خطفوا 15 بحاراً بعدما هاجموا سفينة حاويات تركية في خليج غينيا قبل يومين؛ لم يجروا حتى الآن أي اتصال مع سلطات بلاده.

وقُتل بحار من أذربيجان عندما صعد مهاجمون مسلحون على متن السفينة التي كانت متجهة من لاجوس إلى كيب تاون، وخطفوا 15 بحاراً تركياً.

وقال جاويش أوغلو، للصحفيين في أنقرة آنذاك: «لم نتلق بعد أي كلمة من القراصنة».