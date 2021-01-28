شكرا لقرائتكم خبر عن برلين تعتزم تخفيف الملاحة الجوية مع 4 دول لمواجهة نسخ كورونا المتحوّرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين: «أ ف ب»

تعتزم ألمانيا أن تخفض بشكل حاد حركة النقل الجوي مع بريطانيا والبرازيل وجنوب إفريقيا والبرتغال، وهي دول تعتبرها الأكثر تضرراً من النسخ المتحوّرة من فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن وزير الداخلية، الخميس.

وقال الوزير هورت سيهوفر للصحافة: «نركز على مناطق تحوّر الفيروس في هذا الاقتراح لفرض قيود على السفر»، مشيراً إلى الدول الأربع.

وأضاف أن الحكومة الألمانية ستقدم مشروع قانون في هذا الاتجاه، مشيراً إلى أنه لن يتضمن سوى القليل من الاستثناءات لتعليق الرحلات مع هذه الوجهات.

وتابع الوزير: «أنا أؤيد فرض إجراء صارم جداً». وأوضح أن «القرار الأساسي هو أننا لا نريد رحلات، لا دخول من مناطق تحوّر (الفيروس) فيها إلى أراضينا، ونقيّم من وجهة نظر نسبية، أية استثناءات تُعتبر أساسية».

وقد تتم إضافة دول أخرى إلى اللائحة بناء على تفشي النسخ المتحوّرة من الفيروس في أراضيها. وأكد الوزير «أننا نبذل قصارى جهودنا لتحديد أي دول هي مناطق تحوّر، وهو ليس قراراً سياسياً؛ بل قرار تقني» مكلفة به السلطات الصحية الألمانية.

وتراجع العدد اليومي للإصابات الجديدة في ألمانيا في الأيام الأخيرة، إلى ما دون 10 آلاف حالة، بعد فرض سلسلة إجراءات جديدة حتى منتصف شباط/فبراير.