شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يراقب باهتمام فريق الصحة الدولية في مهمته بتتبع منشأ كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ووهان - الصين - أ ف ب

خرج فريق من خبراء منظمة الصحة الدولية من الحجر الصحي في ووهان، الخميس، استعداداً لبدء مهمة بالغة الحساسية تتعلق بتتبع منشأ جائحة «كوفيد-19»، وذلك بعدما أكدت واشنطن أنها «ستقيّم مصداقية تقرير التحقيق عند انتهائه»، في تحذير رفضته الصين.

وقد غادر خبراء المنظمة، الخميس، الفندق، حيث أمضوا حجراً صحياً استمر أسبوعين، قبل بدء تحقيقهم الميداني.

وشوهد عشرات المحققين يستقلون حافلة كانت تنتظرهم عند مدخل الفندق، وغادرت الآلية المكان إلى وجهة مجهولة في المدينة التي ظهر فيها وباء «كوفيد-19» في نهاية 2019.

وجاءت دعوة الولايات المتحدة، في وقت تجاوز عدد الإصابات بالفيروس عتبة المئة مليون إصابة، وفيما تبذل الحكومات جهوداً حثيثة للحصول على جرعات محدودة من اللقاح، وسط خلاف تفجر بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول إمدادات اللقاح الذي تنتجه شركة أسترازينيكا.

وقد صدّت الصين حتى الآن الجهود الدولية لتتبع منشأ الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 2,1 مليون شخص في العالم، ولم تسمح إلا مؤخراً لفريق منظمة الصحة بالدخول إلى أراضيها بعد إرجاء متكرر للزيارة.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض الأربعاء، إن «من الضروري الوصول إلى جوهر الأمور للأيام الأولى من الوباء في الصين، وطالما دعمنا تحقيقاً دولياً، يجب أن يكون في رأينا واضحاً ومعمقاً».

وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد أغضب الصين باتهامها بالاستجابة الفاشلة للظهور الأول للوباء في ووهان، وقاد الدعوات المطالبة بتحقيق مستقل.

وسعت الصين لاستبعاد أي مسؤولية عن الخسائر البشرية والاقتصادية الفادحة، وقالت من دون تقديم أدلة إن الفيروس ظهر في مكان آخر.

ومن المتوقع أن يبدأ فريق منظمة الصحة العالمية مهمته شديدة الترقب، وسط إجراءات أمنية مشددة الخميس، بعد أن أنهى أفراد الفريق فترة الحجر بعد وصولهم إلى الصين.

لكن أقارب الذين توفوا في ووهان، اتهموا السلطات الصينية بحظر مجموعتهم من تطبيق للتواصل الاجتماعي والضغط عليهم لإسكاتهم، في مسعى على ما يبدو لتجنب أي إحراج خلال تحقيق المنظمة.

خلاف بشأن اللقاح

وفي سياق متصل تفاقم الوباء على رغم انطلاق حملات تلقيح في العديد من الدول، وبرزت مشكلة رئيسية في الأسابيع الأخيرة تتعلق بتخطي الطلب على اللقاحات بفارق كبير الكميات المتوفرة.

ومع ارتفاع عدد الإصابات في أنحاء أوروبا طلب الاتحاد الأوروبي أن تقوم أسترازينيكا بسدّ التأخر في التسليم، وتزويدها بجرعات من مصانعها في المملكة المتحدة.

لكن بريطانيا طلبت من الشركة الإيفاء بتعهداتها المتعلقة بالتسليم أيضاً في وقت تسعى لتسريع برنامجها، بل حتى تستخدم مواقع تاريخية مثل كاتدرائية سالزبري وملعب لورد للكريكت، كمركزين للتلقيح.

وقالت أسترازينيكا ببساطة إن كمية اللقاحات غير كافية.

وسيتم إنتاج 90 مليون جرعة على الأقل من اللقاح الذي تطوره أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد، في اليابان، حسبما أعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية كاتسونوبو كاتو، الخميس، لكن وسائل إعلام محلية قالت إن اللقاحات قد لا يتم توزيعها قبل أيار/مايو.