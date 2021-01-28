شكرا لقرائتكم خبر عن مارثا العرب يهزم «المحاربون الشماليون» في دوري أبوظبي T10 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي : أيمن بشير

بدأ فريق المارثا العرب رحلة الدفاع عن لقب دوري أبوظبي T10 بتحقيقه فوزاً مثيراً على فريق «المحاربون الشماليون» في المباراة الافتتاحية للنسخة الرابعة للمنافسة، التي جرت على استاد زايد للكريكت.

وسجل «المحاربون الشماليون» 127 تحدياً مقابل 2 ، لكن المارثا العرب، أظهر شخصية البطل التي ساعدته على الفوز باللقب العام الماضي، وحقق بداية ناجحة.

وارتقت المباراة إلى مستوى التنظيم الرائع، واحتاج مراثا العرب إلى ثمانية أشواط في النهاية، على الرغم من أن واين بارنيل لاعب جنوب إفريقيا، لم تفلت منه سوى ثلاث من الكرات الأربع الأولى، وسدد لمارثا كابتن بنجلاديش الشاب البالغ من العمر 25 عاماً، مصدق حسين، الكرتين الخامسة والسادسة إلى الحدود ليحقق فوزاً في الكرة الأخيرة.

وعندما كانت هناك حاجة لعشرة أشواط من ثماني كرات، سقط رجل المباراة عبدالشكور متقدماً على إمريت ليحرز 73 ركلة جزاء. تبع ذلك آخر دراما نتج عنها خروج المارثا العرب فائزاً.