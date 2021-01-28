شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المعارضة التركية يطالب بفصل رافعى شعار «رابعة» من وظائفهم بأنقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهورى، كمال كليتشدار أوغلو، إنه لا يجب أن يستمر أى موظف يرفع علامة رابعة التى تمثل شعار الإخوان الإرهابية بمصر فى منصبه.

ووفقًا لمنصات تركية معارضة، أشار كليتشدار أوغلو إلى أن مدير إحدى المدارس التعليمية الذى التقط صورة بجانب شعار رابعة ويمثل شعار جماعة الإخوان المحظورة بمصر، ما اعتبره زعيم المعارضة التركية، تسييسًا لموظفى الدولة.

وشدد كليتشدار على ضرورة أن يحافظ موظفو الدولة على مبدأ الحيادية، موضحًا أن إعلان الحكومة التركية رفع دعوى قضائية ضده يعنى أن القضاء تحت أمرهم، مناشدًا بعدم السماح لحزب العدالة والتنمية بتسيس الدولة.

وكان نائب المجموعة البرلمانية عن حزب الشعب الجمهورى، أوزجور أوزل، قال: " هتلر اخترع لنفسه إشارة رابعة، ورفعها أمام الجميع. قام برفع إشارة رابعة واتهم كل من لم يقم برفع الإشارة. والسلطة الوطنية لدينا أخذت إشارة رابعة من الإخوان. والتى بدأت فى مصر، وانتشرت فى جزيرة العرب وأفريقيا. ومن الإخوان الذين قاموا بالانقلاب فى مصر. هى إشارة الإخوان المحلية، ولكن الفكر من أدولف هتلر، وهم أمة واحدة، ودولة واحدة، وقائد واحد، أدولف هتلر".