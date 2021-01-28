بالخرائط.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر إصدارات الأقمار الصناعية تشير إلى أن أماكن تساقط الأمطار على مطروح والسلوم والظهير الصحراوي لهم، وتتحرك شرقا مع الوقت.

وقالت الهيئة، عبر صفحتها على فيسبوك: "وخلال ليل الجمعة تصل إلى الإسكندرية والدلتا والسواحل الشرقية وتضعف حتى تصل إلى القاهرة.

يذكر أن مصر تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة الحالية.



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