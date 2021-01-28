رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر عن صورة الآخر في "القصة القصيرة الأردية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

حصلت الباحثة سعيدة محمد السيد عيسى، المدرس المساعد بكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر بالقاهرة، على درجة العالمية (الدكتوراه) مع مرتبة الشرف الأولى عن رسالتها (صورة الآخر في القصة القصيرة الأردية).

وأشرف على الرسالة الدكتور إبراهيم محمد إبراهيم، أستاذ اللغة الأردية بكلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر، والدكتورة نعمة مصطفى الجنايني، أستاذ اللغة الأردية المساعد، وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور ابراهيم محمد إبراهيم، أستاذ اللغة الأردية، والدكتورة فوزية عبد العزيز صباح، أستاذ اللغة الأردية بكلية الآداب جامعة المنصورة، والدكتور حازم محمد أحمد محفوظ أستاذ اللغة الأردية بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر.

وأثنت لجنة الحكم والمناقشة على عرض صورة الآخر في الرسالة من أوجهها المختلفة، وذلك لأن توضيح صورة الآخر تساهم مساهمة فاعلة في حوار الحضارات.

جدير بالذكر أن الدكتور يوسف عامر عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس جامعة الأزهر السابق، شارك بالحضور في المناقشة، وهنأ الباحة ولجنة الإشراف والحكم على مناقشة الرسالة.