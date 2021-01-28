"فايزر وبيونتيك" تعلنان عن فاعلية لقاحهما ضدّ الّنسختين المتحوّرتين لكورونا

اسماعيل عبد الحي - أعلنت شركتا "فايزر وبيونتيك" في بيان اليوم، الخميس 28 جانفي 2021، ، أن لقاحهما ضد فيروس كورونا يحتفظ بالجزء الأكبر من فاعليته ضد النسختين المتحورتين البريطانية وجنوب الإفريقية لفيروس كورونا.

ووفق ما نقلته "روسيا اليوم" قال البيان إن الاختبارات "لم تدل على حاجة إلى لقاح جديد للتعامل مع المتغيرات الناشئة"، مؤكدا في الوقت نفسه أن التحالف "يواصل مراقبة المتغيرات الناشئة ومستعدا للاستجابة" إذا كانت إحدى هذه الطفرات مقاومة اللقاح.

هذا وتشهد العديد من دول العالم وبخاصة دول الإتحاد الأوروبي، تخوفا بشأن التأخر في استلام لقاحات شركتي "فايزر" و"أسترازينكا" المضادة لفيروس كورونا، بعد تقليص عدد الجرعات المفروض توريدها.