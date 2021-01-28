العاهل المغربي يطلق حملة تطعيم ضد كورونا ويتلقى أول جرعة

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أطلق العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الخميس، حملة وطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

بهذه المناسبة، تلقى الملك الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء المغرب العربي.

وأضافت الوكالة أنه "طبقاً للتعليمات الملكية السامية، ستكون حملة التلقيح مجانية لجميع المواطنين، وذلك لتحقيق المناعة لجميع مكونات الشعب المغربي".

وأوضحت الوكالة "ستتم هذه الحملة الوطنية بطريقة تدريجية ويستفيد منها جميع المواطنين المغاربة والمقيمين، الذين تفوق أعمارهم 17 سنة".

وتستهدف الحملة تطعيم حوالي 80 في المائة من السكان من أجل "احتواء تفشي الفيروس، في أفق عودة تدريجية لحياة عادية"، وفق الوكالة.