أفريقيا تؤمّن 400 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا

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أعلن مسؤول صحي، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأفريقي ضمن الحصول على 400 مليون جرعة إضافية من لقاح "أوكسفورد-أسترازينيكا" للوقاية من مرض كوفيد- 19.

وتسعى أفريقيا جاهدة لتوفير اللقاحات لسكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة. ولم يبدأ سوى عدد قليل من دول القارة في إعطاء الجرعات.

وقال جون نكينجاسونج رئيس جهاز مكافحة الأمراض والوقاية منها التابع للاتحاد الأفريقي، في إفادة صحفية عبر الإنترنت، إن الاتحاد سيحصل على 400 مليون جرعة ينتجها معهد "سيروم" الهندي من لقاح "أوكسفورد-أسترازينيكا"، علاوة على 270 مليون جرعة جرى تأمينها في السابق.

ولقاح أسترازينيكا هو الأكثر ملاءمة للأنظمة الصحية الأفريقية لأنه لا يتطلب التخزين في درجات حرارة منخفضة للغاية مثل لقاحات أخرى.

وعلى جبهة منفصلة عن جهود الاتحاد الأفريقي، ستحصل القارة على حوالي 600 مليون جرعة لقاح هذا العام عبر برنامج "كوفاكس" الذي تشارك الأمم المتحدة في قيادته ويهدف لتوفير اللقاحات للدول الفقيرة.

وتطمح الأجهزة الصحية لتطعيم نحو 30 إلى 35 في المئة من سكان أفريقيا هذا العام على أن تزيد هذه النسبة إلى 60 في المئة خلال ما بين عامين وثلاثة أعوام. ويقول الاتحاد الأفريقي إن اللقاحات التي حصل عليها ستوزع بحسب أعداد السكان.

وسجلت القارة 3.5 مليون إصابة بالمرض و88 ألف وفاة، وهي حصيلة وفيات أقل من دول كالولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك وبريطانيا.