مقتل محتج خلال مظاهرات في طربلس بشمال لبنان

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قُتل رجل، اليوم الخميس، في مدينة طرابلس اللبنانية خلال اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين غاضبين من قرار الإغلاق العام.

وقال مستشفى نُقل إليه جثمان القتيل ومصدر أمني وسكان إن الرجل، البالغ من العمر 30 عاماً، يدعى عمر طيبا وصل مصاباً بعيار ناري خلال الليل. وشارك العشرات في جنازته في وقت لاحق من اليوم.

وذكرت وسائل إعلام محلية وشهود أن شرطة مكافحة الشغب أطلقت أعيرة نارية لدى محاولة المحتجين اقتحام مبنى حكومي في طرابلس الواقعة بشمال البلاد.

وقالت الشرطة وشاهد: إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع وطلقات مطاطية على محتجين كانوا يقذفون الحجارة وألقوا قنابل «مولوتوف» وأشعلوا النار في سيارة.

كانت ليلة الخميس ثالث ليلة على التوالي تشهد عنفاً في طرابلس. وفرضت الحكومة حظر تجول كاملاً على مدار اليوم في وقت سابق هذا الشهر، في محاولة للحد من انتشار مرض كوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من 2500 شخص في لبنان.

وقال سمير أغا الذي شارك في احتجاج طرابلس قبل اندلاع الاشتباكات مساء الأربعاء: «العالم تعبانة.. فقر وتعطيل وتسكير وما في شغل».