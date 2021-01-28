1300 مليار دولار.. خسائر قطاع السياحة العالمي في 2020 بسبب كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 يناير 2021 07:18 مساءً - منذ 43 دقيقة

أعلنت منظمة السياحة العالمية ،الخميس، عن خسارة 1300 مليار دولار في 2020 جراء القيود على التنقل بسبب جائحة فيروس كورونا .

وجاء في بيان صادر عن وكالة الأمم المتحدة المكلفة بالسياحة ومقرها مدريد أن هذا الرقم يمثل “خسائر أكبر بـ 11 مرة من تلك المسجلة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في 2009” وتترجم تراجع تدفق السياح في العالم بنسبة 74% مقارنة مع العام 2019.

وتسبب تفشي فيروس كورونا المستجد قبل سنة في العالم بأزمة اقتصادية غير مسبوقة.

وشكلت تدابير الإغلاق التي طالت في أبريل نصف البشرية، صدمة هائلة للاقتصاد العالمي الذي أصبحت عملياته آنية، بلا مخزونات مع انهيار سلاسل الإنتاج.

وتسمرت الطائرات التي تقلّ عادة 4,3 مليارات إنسان حول العالم كل عام. وتوقفت السياحة العالمية التي تمثّل نسبة 10,5% من إجمالي الناتج الداخلي العالمي. وبقيت حاويات السفن على أرصفة المرافئ ومعها آلاف من أفراد طواقمها. وتباطأ النقل وعمل المصانع، وأغلقت المتاجر الصغيرة والمطاعم والمسارح أبوابها.

يذكر أن الفيروس تسبب بوفاة 2,176,000 شخص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019.