أم تطالب ابنها بسداد ما أنفقته عليه أثناء الدراسة.. والقضاء يحسم الملف

جدة - عبدالحي حسين - أصدرت محكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة قرارها في دعوى قضائية، قدمتها أم تطالب فيها بإلزام ابنها برد مبلغ بقيمة 40 ألفا و426 درهما، كانت قد دفعتها له كرسوم دراسة أثناء التحاقه بإحدى المدارس الخاصة.

وبحسب صحيفة “البيان” الإماراتية، فإن الأم المذكورة تقدمت بدعوى ضد ابنها، التمست فيها إلزامه بسداد مبلغ 40426 درهما، على سند أنها كانت الوصية عليه، بموجب حصر إرث، وكانت تنفق عليه من مالها الخاص لتعليمه، وإذا بلغ المشكو عليه سن الرشد فوجب عليه سداد ما انفقته.

وبتداول الدعوى، استمعت المحكمة إلى شهادة شخص كان يدير حسابات الأم بعد حلفه اليمين، إذ أفاد في أقواله إن أم المشتكى به كانت تنظم جمعيات لجمع الأموال، ومنها كانت تسدد رسوم المدارس، والجامعة لابنا، وأشقائه.

وأضاف المتحدث ذاته أنه “بعد مرور سنوات، فوجئنا بخروج الابن من المنزل، وسكنه مع شقيقته، ومطالبته بأمواله من الإرث”.

وبدوره، قال الابن المعني بالأمر إن والدته الشاكية لا يحق لها المطالبة بهذه المبالغ، كونها ملزمة بالصرف عليه ما دام هو قاصر وهي الفترة، التي تطالب فيها بالمبالغ محل الدعوى.

وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها، المنشور على موقع دائرة القضاء في أبوظبي، بأن الثابت للمحكمة من اطلاعها على المستندات المرفقة في الدعوى، أن المشكو عليه كان له مصدر دخل من راتب والده المتوفى، تحكمت فيه الشاكية بالصرف به عليه، ومن ثمة، فإنها لم تقدم ما يثبت التصرف القانوني، المنشئ للالتزام، إذ باتت الدعوى بحالتها الراهنة خالية من دليل قادر على حملها، بل ما أقرت به بمعرض جلسات المحكمة أنها ملزمة بدفع الضروريات، وأن الرسوم الدراسية، التي سددتها كانت نتيجة إصرارها على إدخاله إلى مدرسة خاصة، على الرغم من كونه متفوق يحق له الدخول إلى مدرسة حكومية، وعليه قضت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت الأم بمصاريفها، وأتعاب المحامي.