باطمة بعد الحكم عليها: هذه ضريبة كل ناجح ومشهور وأنا بريئة من حساب “حمزة مون بيبي”

جدة - عبدالحي حسين - بعد بعثها رسائل بواسطة مقولات، وآيات نشرتها على حسابها في أنستغرام، نشرت الفنانة دنيا باطمة، أول تعليق مباشر، بعد إدانتها بسنة واحدة حبسا نافذا من طرف استئنافية مراكش، على إثر ما بات يعرف بقضية حمزة مون بيبي.

وقالت باطمة في رسالة، نشرتها، اليوم الخميس، على أنستغرام: “السلام عليكم جميعا تحية لكل الناس لي دعات معانا وكل رسائلكم، التي تثلج الصدر، وشكرا لكل المعجبين، ولكل الناس التي دعمتني ودافعت عني ولكل عائلتي، وأمي الغالية، وزوجي الحبيب، والناس التي تحاول رفع معنوياتنا وحريصين على فرحنا”.

وأضافت باطمة: “مرحلة جديدة ومحطة جديدة والله يبين الحق أنا بألف خير وبصحة جيدة يعطيكم الصحة جميعا والحمد لله على كل حال”.

وزادت باطمة: “من يريد الركوب على الموجة أقول له هدوء… شكرا للقضاء المراكشي وهناك محطة أخرى إن شاء الله ربي ينصفنا الخالق فهو لا ينسى المظلومين ما وهذه ضريبة كل ناجح ومشهور عربيا لكن ما يصح إلا الصحيح وشكرا.”

وشاركت باطمة تصريح دفاعها النقيب عبد اللطيف بوعشرين، الذي أوضح فيه تبرأة المحكمة لها من التهم المتعلقة بحساب حمزة مون بيبي، وأن إدانتها تمت بخصوص ما بدر عنها في مواجهة أطراف معينة، ويقصد سعيدة شرف ومصممة الأزياء سلطانة.