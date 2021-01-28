14 دقيقة إضافية لمدة مشاهدة التلفاز في المغرب.. وتفوق لـ”ستاند آب” و”الوعد”

جدة - عبدالحي حسين - بلغ معدل مشاهدة المغاربة للتلفاز، خلال الأسبوع، الممتد من 20 إلى 26 يناير الحالي، 3ساعات و50 دقيقة، مسجلا ارتفاعا بـ14 دقيقة.

وكشفت أرقام مركز القياس” سيوميد”، الصادرة عنه، اليوم الخميس ، والمضمنة في بلاغ صحفي، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أن مدة مشاهدة القنوات الوطنية عوضت التراجع المسجل، في الأسبوع السابق، والذي فيه 19 دقيقة كاملة.

وبلغ معدل المشاهدة الأسبوعي، الخاص بالفترة الممتدة من 13 يناير إلى 19 منه، 3 ساعات و36 دقيقة.

واحتل برنامج “ستاند آب” قائمة البرامج الأكثر مشاهدة على الأولى بـ5.46 مليون مشاهد، في حين احتل مسلسل “الوعد”صدارة برامج القناة الثانية بـ7.72 مليون مشاهد.

وتخص أرقام سيوميد 8 قنوات وطنية: هي الأولى، والأولى الدولية، والقناة الثانية، والقناة الثانية عالمية، والرياضية، والمغربية، والأمازيغية، والسادسة.