اخبار العالم

فاجعة ضواحي شيشاوة.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين في حادث إصدام سيارة للنقل المزدوج

0 نشر
حمزة المتقي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

جدة - عبدالحي حسين - لقي4 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخرون، اليوم الخميس، في حادث إصدام سيارة للنقل المزدوج في واجهة جبل على مستوى منعرجات ثلاث العين جماعة تمزكدوين ضواحي شيشاوة.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الحادث المذكور تسبب في مصرع 4 أشخاص، بعد انقلاب شاحنة للنقل المزدوج، كان على متنها حوالي 13 شخصا، فيما جرى نقل 8 أشخاص إلى قسم المستعجلات في شيشاوة لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث استنفر مختلف السلطات المحلية، وعناصر الدرك الملكي، التي حلت في عين المكان، فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بأمر من النيابة العامّة، وفتح تحقيق، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك.

2826F75C-E512-43D7-B1B7-796154C84F21 58BBD5F9-256E-4B5E-870B-A15AAF0EF52D

يذكر أن إحصائيات حوادث السير، خلال الأسبوع الأخير، في المغرب، عرفت مصرع  14 شخصا، فيما أصيب 1956 آخرين بجروح، إصابات 64 منهم بليغة، في 1466 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 18 إلى 24 يناير 2021.

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا