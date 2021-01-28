فاجعة ضواحي شيشاوة.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين في حادث إصدام سيارة للنقل المزدوج

جدة - عبدالحي حسين - لقي4 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخرون، اليوم الخميس، في حادث إصدام سيارة للنقل المزدوج في واجهة جبل على مستوى منعرجات ثلاث العين جماعة تمزكدوين ضواحي شيشاوة.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الحادث المذكور تسبب في مصرع 4 أشخاص، بعد انقلاب شاحنة للنقل المزدوج، كان على متنها حوالي 13 شخصا، فيما جرى نقل 8 أشخاص إلى قسم المستعجلات في شيشاوة لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث استنفر مختلف السلطات المحلية، وعناصر الدرك الملكي، التي حلت في عين المكان، فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بأمر من النيابة العامّة، وفتح تحقيق، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك.

يذكر أن إحصائيات حوادث السير، خلال الأسبوع الأخير، في المغرب، عرفت مصرع 14 شخصا، فيما أصيب 1956 آخرين بجروح، إصابات 64 منهم بليغة، في 1466 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 18 إلى 24 يناير 2021.