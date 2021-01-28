مؤسسة تعليمية تحمل اسم صلاح الدين الغماري تكريما لروحه

جدة - عبدالحي حسين - تعتزم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس – مكناس، إطلاق اسم الصحافي الراحل، صلاح الدين الغماري، على إحدى المؤسسات التعليمية في مدينة مكناس، تكريما لروحه.

وكشف موقع القناة الثانية، التي كان الغماري أحد أبرز وجوهها التلفزية، أن القرار وضع للدراسة، وسيتم الحسم فيه، قريبا، من طرف مسؤولي الأكاديمية.

وينحذر الغماري من مدينة مكناس، حيث نقل جثمانه إليها من مدينة المحمدية، حيث كان يستقر، بغية دفنه إلى جانب قبر والده.

وخلفت وفاة الغماري صدمة للمغاربة، الذين سبق بعضهم إلى تكريم روحه، باطلاق اسمه على مبادرة حفر بئر في تارودانت، وآخر في الهند، إلى جانب رسم صورته على جداريات في مناطق مختلفة.