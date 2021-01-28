الكشف عن تفاصيل الانتقالات الشتوية لنفط الوسط

وقال المدير الإداري للفريق نبيل عباس "الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الجديد عبد الغني شهد يسعى لترميم الخط الهجوم حيث تم التعاقد مع عماد محسن وهناك مفاوضات مع لاعب اجنبي محترف من الممكن أن تتم الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.وبين أن "المدرب يتفاوض مع لاعبين أو ثلاثة محليين يرغب في إضافتهم للفريق بفترة الانتقالات الشتوية، حيث يسعى شهد لترتيب الأوراق والمنافسة على المراكز الأولى في الموسم الحالي".

وأشار إلى أن "الفريق دخل بمعسكر قصير في اربيل قبل مواجهة زاخو في الجولة السادسة عشر والمقررة يوم الأحد المقبل في ملعب زاخو وهناك اندفاع كبير من اللاعبين لتحقيق الفوز والظفر بالنقاط الثلاث".

يذكر أن نفط الوسط يحتل المركز الثالث برصيد 28 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن القوة الجوية المتصدر.