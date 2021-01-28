البرهان: حريصون على تعزيز التعاون مع بريطانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان بتطور علاقات بلاده مع بريطانيا، مؤكدا الحرص على تعزيز التعاون الثنائي. .

جاء ذلك لدى استقبال البرهان، الخميس، بمكتب السفير البريطاني لدى الخرطوم السفير عرفان صديق، بمناسبة إنتهاء فترة اعتماده بالبلاد.

ونقل بيان صادر عن مجلس السيادة تأكيد البرهان تأكيده حرص السودان على توسيع آفاق التعاون المشترك مع بريطانيا في مختلف المجالات.

ونقل البيان عن السفير البريطاني قوله، إن اللقاء الذي وصفه بـ"المثمر"، تناول عملية التحول الديمقراطي في السودان، ودور القوات المسلحة في حماية الفترة الانتقالية، كما تطرق إلى مساهمة القوات المسلحة السودانية في التغيير السياسي والإقتصادي، وصولاً إلى التحول الديمقراطي الكامل.



وأكد أيضاً أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به رئيس مجلس السيادة السوداني فى إنجاح عملية انتقال السلطة إلى الحكومة المنتخبة.

وتشهد العلاقات السودانية البريطانية تقدماً ملحوظاً، حيث أجرى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، زيارة تاريخية إلى الخرطوم، شهدت إعلان دعم سياسي واقتصادي للبلاد.

وفي سياق آخر، اطلع البرهان على نتائج المشاورات التي أجرتها الوساطة الجنوبية مع أطراف العملية السلمية بشأن تنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان.







وأوضح نائب رئيس لجنة الوساطة الجنوبية، ضيو مطوك، في تصريحات إعلامية عقب لقاء البرهان، أن الوفد انخرط، منذ وصوله السودان، في مشاورات واسعة مع أطراف العملية السلمية بشأن تنفيذ اتفاقية السلام.



ولفت إلى أنه تم التوصل إلى توافق كامل حول قيام آليات تنفيذ الاتفاقية والعناصر الممثلة فيها من أطراف عملية السلام.



وأضاف ضيو أن الأطراف توافقت أيضاَ على المرشحين للجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الإتفاقية، بجانب لجان المسارات المختلفة في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بالإضافة الى مسارات الوسط والشمال والشرق.



وقال نائب رئيس لجنة الوساطة، إنه أطلع البرهان أيضاَ على ملف إتفاق الترتيبات الأمنية والذي يحظى برعاية من جمهورية جنوب السودان ويعطيه الرئيس سلفاكير ميارديت أولوية قصوى.



وتطرق اللقاء لملف تقاسم السلطة، وفق ضيو، الذي أشار إلى أن الوساطة تبذل مساعيها من أجل التوصل إلى توافق حوله، مؤكدا وجود إرادة قوية من كل الأطراف للوصول إلى توافق حول هذا الموضوع.



ولفت إلى أن اللقاء تناول إتفاق الشرق، لأهميته في المعادلة السياسية، وضرورة وجود مكوناته في العملية السلمية بالبلاد.

