أول اتصال لخاطفي البحارة الأتراك بخليج غينيا.. ماذا طلبوا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وسائل إعلام تركية، عن طلب القراصنة الذين اختطفوا 15 بحارا من سفينة حاويات تركية في خليج غينيا، "فدية" لإطلاق سراحهم.

وتعرضت سفينة الحاويات التركية للاختطاف في خليج غينيا، السبت الماضي، قبل أن يجروا اتصالا مع شركة الشحن لطلب فدية.

وقالت شركة بودن للشحن، مشغلة السفينة إنه: "جرى اتصال مع أعضاء طاقم سفينة الحاويات موزارت".

وأضافت: "المعلومات التي حصلنا عليها تفيد بأن جميع أفراد الطاقم الخمسة عشر بصحة جيدة وليس بينهم جرحى وأنهم معا في مكان واحد".

وقُتل بحار من أذربيجان في الهجوم في حين أن البحارة المخطوفين من تركيا، حسبما قالت الحكومات المعنية.

وخلال السنوات الأخيرة، بات خليج غينيا، الممتد من شواطئ السنغال إلى أنغولا مرورا بنيجيريا على نحو 5700 كلم، هدفا للقراصنة.

كما بات المركز الجديد لمثل هذا النوع من الهجمات، كنهب سفن، والخطف مقابل فدية.