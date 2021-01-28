العراق والأردن.. علاقات تاريخية يعززها تعاون ثنائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الخميس، مع نظيره الأردني بشر الخصاونة، قضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون الثنائي.

وتأتي المباحثات في إطار زيارة يجريها الخصاونة إلى العاصمة العراقية بغداد التي وصلها صباح اليوم، على رأس وفد حكومي رفيع، في زيارة تهدف إلى تعزيز أطر التعاون بين البلدين في مجالات حيوية.

وقال بيان صادر عن مكتب الكاظمي: "تأكيداً لأواصر الأخوة والتعاون، التقى رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق نظيره الأردني الدكتور بشر الخصاونة على رأس وفد وزاري رفيع المستوى في بغداد".

وأضاف البيان أنه تم، خلال الزيارة، عقد لقاء ثنائي برئاسة رئيسي مجلس وزراء الدولتين الشقيقتين، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق انطلاقاً من العلاقات الأخوية الراسخة والروابط الوثيقة التي تربطهما.

وبحسب المصدر نفسه، ثمّن الجانبان "العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين، وأكدا على أهمية مواصلة العمل على تعزيز مستوى التنسيق وتعظيم الاستفادة من الامكانيات المتاحة في كلا البلدين، لتحقيق التكامل في المصالح الاستراتيجية وفي كافة المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

ونقل البيان عن رئيس الوزراء الأردني تأكيده على "المكانة الحضارية لجمهورية العراق ودورها الريادي والطبيعي في طليعة دول المنطقة، ووقوف المملكة الأردنية الهاشمية بجانب جمهورية العراق لمواصلة مسيرة البناء والتقدم وبما يخدم تطلعات الشعب العراقي بالرخاء والازدهار".

واستعرض رئيسا مجلس وزراء البلدين المستجدات الإقليمية، وأكدا استمرار العمل على حل أزمات المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار وإدانة الإرهاب بكافة أشكاله واستمرار العمل معا على محاربته، كما ناقشا عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي.

وبحسب البيان، أفضى اللقاء إلى جملة من التفاهمات بين الجانبين تشمل عدة مجالات بينها الاقتصاد والطاقة والاتصالات والتعليم.

وتضمنت الاتفاقات المشركة بين البلدين، العمل على تيسير التجارة وزيادة حجم المبادلات التجارية الثنائية ومعالجة العوائق التي تواجه انسياب التجارة البينية، واستثناء المنتجات العراقية والأردنية من أي نظام تسجيل للواردات يطبق لدخول أسواق كلا البلدين الشقيقين.

كما اتفق الجانبان على تسريع استكمال الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة، وأبرزها تحديد الامتيازات التي ستمنح للمدينة الاقتصادية، وإجراءات تخصيص قطعة الأرض للشركة العراقية و الاردنية للصناعة، وتحديد كلفة بدل الإيجار للأراضي المخصصة للمدينة الاقتصادية المشتركة.

و في مجال الطاقة، اتفق الجانبان على تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لاستيراد النفط الخام من العراق لعام آخر، بعد التوافق على التعديلات المطلوبة، والاتفاق أيضاً على المضي قدماً بتنفيذ خط النقل الهوائي الكهربائي مزدوج الدائرة بطول حوالي 300 كم يربط بين محطة تحويل الريشة (الجانب الأردني) مع محطة تحويل القائم (الجانب العراقي).

وتم الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة الفنية للنقل البري المشتركة وتكليفها بإعادة دراسة الاجراءات على منفذ طريبيل/ الكرامة، بهدف تسهيل اجراءات التبادل التجاري، وكذلك عقد مباحثات ثنائية في مجال النقل الجوي خلال هذا العام، لتحديث المذكرة التنفيذية الموقعة بين البلدين من أجل زيادة عدد الرحلات اليومية وإضافة رحلة شحن على مقطع عمان/النجف وبالعكس، ورحلتين شحن على عمان/السليمانية وبالعكس.

وفي ختام اللقاء تم توقيع مذكرتي تفاهم في مجال الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي من قبل وزراء حكومة البلدين.

