شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية تسجل 253 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 253 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بها منذ ظهور الفيروس 367276 حالة.



وذكر الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة، في المؤتمر الصحفي اليومي، أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 208 حالات تعاف ليبلغ العدد الكلي لمن تماثلوا للشفاء 358753 حالة فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 6366 حالة وفاة.