شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تُلغي إعدام متطرف مدان بتعذيب وقتل صحفي أمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسلام آباد: «أ ف ب»

أكدت المحكمة العليا الباكستانية، الخميس، إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق متطرف باكستاني بريطاني يشتبه في قيامه بخطف وقتل الصحفي الأمريكي دانيال بيرل في 2002، ما يمهد الطريق لإطلاق سراحه فوراً.

وقال محمود شيخ أحد محامي المتهم في تصريح صحفي، إن المحكمة اعتبرت أن أحمد عمر سعيد شيخ، لم يرتكب «أي جنحة في هذه القضية».

وكان بيرل مراسلاً لصحيفة «وول ستريت جورنال» في كراتشي بباكستان، واختطف في 23 يناير/كانون الثاني 2002، وعُثر عليه مقتولاً وعلى جسده آثار تعذيب.

وطالب خاطفو بيرل حينذاك، الولايات المتحدة الأمريكية بما سمّوه «تحسين معاملة أسرى حركة طالبان الأفغانية وتنظيم القاعدة لديها»، وكذلك إطلاق سراح سفير الحركة السابق في باكستان الملا عبد السلام ضعيف، في حين رفضت واشنطن تلك المطالب رفضاً قاطعاً.