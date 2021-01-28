شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تكشف عن تطورات إصابة رئيسها بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مكسيكو سيتي - رويترز

قالت وزيرة الداخلية المكسيكية أولجا سانتشيث الخميس إن صحة رئيس البلاد آندريس مانويل لوبيز أوبرادور «جيدة للغاية»، وإنه دخل مرحلة «التعافي التام» من «كوفيد-19»، وذلك بعد أيام قليلة من التحقق من إصابته بفيروس كورونا.

وقالت سانتشيث في مؤتمر صحفي اعتيادي، إن الرئيس عانى من أعراض خفيفة للمرض.

وأعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، البالغ السابعة والستين، يوم الأحد، أنّ نتيجة الاختبارات أثبتت إصابته بوباء «كوفيد-19»، مشيراً إلى أنّ أعراضه خفيفة، وأنّه سيبقى متفائلاً.

وكتب لوبيز أوبرادور على حسابه الرسمي في «فيسبوك»: «يؤسفني أن أبلغكم بأنّني مصاب بـ«كوفيد-19». الأعراض خفيفة، لكنني أتلقى علاجاً طبياً».

وأضاف الشعبوي اليساري الذي نادراً ما يضع كمامة في الأماكن العامة، والذي واصل معظم أنشطته خلال الجائحة: «كما هي الحال دائماً، أنا متفائل».