شكرا لقرائتكم خبر عن سيؤول تدعو بيونج يانج وواشنطن إلى اتفاق مبدئي لنزع السلاح النووي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيؤول - رويترز

قال رئيس وزراء كوريا الجنوبية، الخميس، إنه يتعين على كوريا الشمالية والولايات المتحدة السعي للتوصل إلى اتفاق مبدئي حول نزع السلاح النووي، يتضمن وقف النشاط النووي لبيونج يانج، مقابل تخفيف بعض العقوبات.

وقال تشونج سي-كيون رئيس وزراء كوريا الجنوبية لرويترز، في أول مقابلة له مع وسيلة إعلام أجنبية، منذ توليه المنصب قبل عام، إن هناك حاجة إلى تفكير «خلاق» وحوافز متبادلة لاستمرار المفاوضات، والحيلولة دون انهيارها مرة أخرى.

وتعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال أول قمة جمعتهما عام 2018 ببناء علاقات جديدة، والعمل من أجل نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، إلا أن قمتهما الثانية والمحادثات التي تلتها كان مصيرها الانهيار.

وكانت كوريا الشمالية قد عرضت تفكيك مجمعها النووي الرئيسي مقابل رفع عقوبات الأمم المتحدة عليها، لكن واشنطن قالت إنه يجب على بيونج يانج أيضاً تسليم أسلحتها النووية.

وقال كيون: «يمكننا أن نبدأ بتجميد جميع الأنشطة النووية وتقليص بعض برامجها. سيكون من الأفضل إذا تمكنا من التخلص منها كلياً، وبشكل نهائي، إلا أن ذلك ليس سهلاً، وسنحتاج إلى بديل».

ولم تعلن الإدارة الأمريكية الجديدة للرئيس جو بايدن عن سياستها حيال كوريا الشمالية، وقال بايدن في مناظرة رئاسية في أكتوبر/تشرين الأول، إنه لن يجتمع بكيم إلا إذا وافق على «تقليص» القدرات النووية لبلاده.