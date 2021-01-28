شكرا لقرائتكم خبر عن دوريات جوية لـ «صقور الداخلية» لتأمين حملة أجمل شتاء في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

تعزيزاً لتحقيق المؤشرات المستهدفة من وزارة الداخلية، والمؤشرات الوطنية الداعمة للسياحة في دولة الإمارات وحملة أجمل شتاء في العالم، تقوم إدارة جناح الجو بالإدارة العامة للإسناد الأمني بالوزارة بتنظيم دوريات جوية بالطائرات العمودية، بشكل دوري على المناطق البرية والساحلية والتجمعات، وذلك ضمن جهود تعزيز وتحقيق الأمن والأمان والتدخل في الحالات التي تتطلب سرعة الاستجابة وتوفير السلامة المرورية اللازمة.

وتقوم دوريات جناح الجو بعملية تكاملية مع الدوريات ومركبات الإسعاف الوطني بالمهام الصعبة، وفي الوصول إلى المناطق الوعرة والرملية والجبلية وتتدخل في الحالات الحرجة، والتي تتطلب سرعة قصوى في إنجاح عملية الإنقاذ حتى تكتمل أيقونة أجمل شتاء في العالم، وإيصال المصابين إلى المستشفيات في حالات الحوادث بسرعة قياسية، نتيجة سرعة الاستجابة للحالة.