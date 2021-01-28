شكرا لقرائتكم خبر عن أولى جولات بطولة «جونيور ريغاتا» في جميرا الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشهد شاطئ جميرا، الجمعة، انطلاق منافسات أولى جولات بطولة دبي جونيور ريغاتا للشراعية الحديثة ناشئين، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع نادي دبي لزوارق الشاطئ (دوسك).

ويأتي تنظيم منافسات الجولة من بطولة دبي جونيور ريغاتا للشراعية الحديثة- ناشئين في إطار جهود النادي في تطوير كافة الألعاب والرياضات البحرية؛ حيث تعد الجولة المحطة الأولى من بين ثلاث جولات تقام في الموسم الرياضي البحري 2020-2021.

وتقرر أن تشمل الفعاليات منافسات اوبتمست تحت 12 سنة للأشبال (براعم وفتيات) وليزر 4.7 تحت 17 سنة (ناشئين وناشئات) وذلك من أجل اكتساب هذه الفئات العمرية التجربة واكتساب الخبرة في المنافسات الرياضية وتأهيلهم للفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى.

ورصدت اللجنة المنظمة للجولة الأولى من بطولة دبي جونيور ريغاتا، جوائز مغرية للمشاركين من أجل زيادة روح التنافس بين المشاركين والمشاركات في الفئات المختلفة، اليوم؛ حيث سيحصل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى على جوائز مالية تشجيعاً على المشاركة وتحفيزاً على العطاء.

ورحب هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالمشاركين والمشاركات في منافسات بطولة دبي جونيور ريغاتا للشراعية الحديثة- ناشئين 2021، مؤكداً أن الحدث يأخذ أهمية في روزنامة الفعاليات في الموسم الرياضي؛ حيث درج النادي ومنذ عام 2000 على تنظيم هذه البطولة التي خرجت أبرز أبطال رياضة الشراعية الحديثة.