شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مرثا محروس: لن نقف مكتوفى الأيدى فى الدفاع عن مصالح مصر وشعبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، كل ما تتعرض له مصر من تداخلات سافرة فى شأنها الداخلى.

وأضافت مرثا محروس فى بيان لها: "أدين وبشدة إصرار نواب الكونجرس الأمريكى على التدخل فى الشأن الداخلى المصرى والادعاء أنهم أوصياء على حقوق الإنسان المصرى بل وعمل تكتل للبحث فى هذا الملف، بأى صفة يمارسون هذا التبجح السياسى، فالشعب المصرى لديه برلمانه ومؤسساته القادرة على الدفاع عن مصالحه، ويجب على الكونجرس الأمريكى أن يعلم أننا كنواب للشعب المصرى لن نقف مقيدى اليد فى الدفاع عن مصالح مصر وشعبها وسنتصدى لكل من يعتقد أنه يستطيع إخضاع مصر لمصالحه".