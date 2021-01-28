شكرا لقرائتكم خبر عن جولات ميدانية للنائبة مرثا محروس عضو تنسيقية الأحزاب فى الأميرية والزيتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زارت مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إدارة الزيتون التعليمية، والتقت بمدير الإدارة هيثم غازى، ودار اللقاء حول معرفة استعدادات الإدارة التعليمية من أجل عقد الامتحانات والموقف التعليمي ومدي احتياجات الإدارة التعليمية، طبقا لخطة الوزارة والنواقص التي تتطلب تدخل النائبة مع الوزارة.

يأتى ذلك فى إطار الجولات الميدانية لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ثم توجهت النائبة إلى قسم الزيتون، والتقت بالعميد عمر سرحان مأمور القسم من أجل تهنئه هيئة الشرطة بقسم الزيتون بمناسبة عيد الشرطة وتوجيه الشكر لهم بالأداء المميز لهيئة القسم وأفراده فى توفير الأمن لسكان حي الزيتون.

ثم توجهت النائبة مرثا محروس إلى حى الأميرية، وعقدت اجتماع مع رئيس الحى اللواء جمال عبد الناصر، وكبار موظفي مسئولي الحى، ودار اللقاء حول الخدمات المقدمة للجمهور وأبناء الحي وكيفية تطويرها وبناء آلية تعاون بين الحي والنائبة من أجل تدعيم قدرات الحى والإمكانيات المادية التي تساعد في تحسين الخدمة، وما هى خطة الحي الفترة القادمة وفق الخطة الموضوعة؟

ومن المقرر أن تتوالى الزيارات الميدانية الأسابيع القادمة من أجل ممارسة الدور الرقابي والتعاون مع الأجهزة التنفيذية من أجل ضمان جودة الخدمات الموجهة للمواطنين.