شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة النقل بمجلس النواب يتحدث عن أخطر الملفات بندوة البرلمان والناس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف ”الخليج 365”، النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الخميس، في ندوة موسعة ضمن مبادرة "البرلمان والناس" التى أطلقتها مؤسسة الخليج 365، لتكون منصة حوار مفتوح بين المواطنين ونواب البرلمان حول كافة القضايا والملفات.

وأجاب النائب علاء عابد، خلال الندوة، على العديد من الأسئلة حول ملفات مختلفة، منها عن توليه رئاسة لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وأهم الملفات والتشريعات على أجندة اللجنة، وحول المشروعات التى تنفذها الدولة لتطوير مرفق السكة الحديد ومشروع القطار الكهربائي، والطرق والكبارى وغيرها.

كما تناولت الندوة توجيه أسئلة للنائب علاء عابد، بشأن علاقة مجلس النواب مع الحكومة، وموقف المجلس من الوزراء الذين تم استدعائهم لإلقاء بيانات عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة، وما هي توقعاته عما إذا كان هناك تعديل وزارى وتغيير بعض الوزراء خلال الفترة المقبلة، ورده على ما يثار من أكاذيب عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وسوف يتم نشر تفاصيل الندوة، في وقت لاحق اليوم.