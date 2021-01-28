محمد الفلاح - الخميس 28 يناير 2021

تذبذبت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في تعاملات السوق غير الرسمية، اليوم الخميس.



وبلغ متوسط سعر الدولار في ليبيا 5.36 دينار، أما سعر اليورو فسجل نحو 6.52 دينار.

وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني 7.34 دينار، وفق وسائل إعلام محلية.

في الوقت نفسه، واصلت الأسعار في مصرف ليبيا المركزي الاستقرار ،وسجل سعر صرف الدولار 4.48 للبيع و4.46 للشراء.

وسجل سعر صرف اليورو 5.42 للبيع و5.38 للشراء.

ومن العملات العربية المتداولة بقوة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 2.01 دينار، فيما استقر سعر الجنيه المصري عند 0.35 دينار.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 7.65 دينار.

سجل الذهب عيار 18 نحو 228 دينارا، بينما سجل عيار 21 حوالي 263 دينارا.

وسجل كسر الذهب عيار 24 نحو 300 دينار.

وسجل كسر الفضة 2.7 دينار ليبي.