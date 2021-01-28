أعداد الإصابات بفيروس كورونا تتضاعف في اليونان منذ تخفيف إجراءات الاغلاق

تضاعفت حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ تخفيف إجراءات الاغلاق، ما دفع خبراء الصحة للمطالبة بإعادة فرض قواعد أكثر صرامة.

وسجلت اليونان 858 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، وهو ضعف العدد الذي تم تسجيله الأسبوع الماضي، عندما سمحت الحكومة بإعادة فتح المحال.

ودعا خبراء الصحة لمراجعة عملية تخفيف إجراءات الاغلاق. وأفادت تقارير إعلامية أنه كان من المتوقع ارتفاع حالات الاصابة بالفيروس، ولكن ليس بهذه السرعة.

وقال شارالامبوس جوجوس، الأستاذ في مجال الطب بجامعة باتراس لشبكة ميجا إنه يجب إعادة النظر في إعادة فتح المدارس المقرر الاثنين المقبل، كما يجب استمرار إغلاق المدارس في المناطق التي تسجل حالات عدوى مرتفعة.

وقال طبيب الجهاز التنفسي نيكوس تزاناكيس لشبكة سكاي إن حالات الإصابة النشطة في اليونان قد تكون 50 ألف حالة، في ظل ارتفاع عدد الحالات غير المعروفة، داعيا لإجراء مزيد من الاختبارات.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا الحكومية غدا الجمعة لمناقشة الإجراءات والوضع الحالي.

وكانت الحكومة اليونانية قد خففت الأسبوع الماضي من إجراءات الإغلاق الصارمة التي فرضتها منذ أشهر، حيث سمحت لمزيد من الأعمال التجارية باستئناف العمل بالإضافة إلى المدارس الابتدائية والحضانات.