الأمير محمد بن سلمان يتحدث عن «النهضة الاقتصادية الجديدة» في مبادرة مستقبل الاستثمار

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19 يناير , 2021
يتحدث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، في مبادرة مستقبل الاستثمار.
وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية، أمس، وهو عبارة عن مؤتمر يعقد من عدة دول حول العالم تحت عنوان "النهضة الاقتصادية الجديدة".
ويضم المنتدى، الذي تنتهي فعالياته، اليوم الخميس، في دورته الرابعة، نخبة من الرؤساء التنفيذيين، والمستثمرين، وصناع السياسات، الذين سيناقشون سبل المضي نحو حقبة جديدة من إعادة الابتكار.
ويجتمع بعض من أكثر المستثمرين ورواد التكنولوجيا تأثيرا في العالم على مدار يومين لخوض حوار عالمي حقيقي، وسيناقش كل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "سوفت بنك" ماسايوشي سون، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "بلاكستون" ستيفن شوارزمان، كيفية تمكين الذكاء الاصطناعي ليصبح محركا مهما للنهضة الاقتصادية ولنمو الوظائف، وكيف يمكن أن يسهم في توفير حلول للتحديات العالمية في مجالي الرعاية الصحية والتغير المناخي وغيرهما.
وخلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر، يتطرق المتحدثون إلى نوع الاستثمارات التي قد توجد جيلا من رواد الأعمال في مجال الفضاء، وعما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيقود إلى إعادة إحياء الاقتصاد العالمي، وستبحث إحدى الجلسات دور الجائحة في تعزيز العملات الرقمية والأساليب المالية المبتكرة في أنحاء العالم.
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