منظمة العفو الدولية تطالب بالتحقيق في وفاة متظاهر في تونس

دعت منظمة العفو الدولية الخميس إلى التحقيق في ظروف وفاة متظاهر شاب في وسط البلاد الأسبوع الماضي وإصابة آخر بجروح بالغة، جراء إلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع بحسب عائلتيهما.

وقد تظاهر الخميس بعض سكان سبيطلة (وسط غرب) وأقرباء هيكل الراشدي (21 عاما) الذي توفي متأثرا بجروحه الاثنين، أمام مقر البلدية للمطالبة بالعدالة ولبذل جهود لتطوير هذه المنطقة المهمشة كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

ووقعت الحوادث في 18 كانون الثاني/يناير خلال ليلة شهدت صدامات بين شبان كانوا يرشقون الحجارة وأفراد شرطة ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع كما حصل في عدة مدن أخرى من البلاد حيث خرجت تظاهرات عنيفة في منتصف كانون الثاني/يناير.

وبحسب أقرباء تحدثوا إلى منظمة العفو الدولية، فإن هيكل الراشدي الذي أصيب برأسه قال قبل وفاته إنه أصيب بقنبلة للغاز المسيل للدموع أطلقها شرطي مباشرة باتجاهه.

كما وأصيب أيضاً أيمن محمودي (21 عاما) أيضا بجروح في وجهه بتاريخ 18 كانون الثاني/يناير بعدما أصيب بقنبلة غاز مسيل للدموع من مسافة قريبة بحسب أقوال والده التي جمعتها منظمة العفو الدولية. وقالت المنظمة إنه أصيب تحت عينه اليمنى وخضع لعملية في وجهه وما زال في المستشفى.

وطالبت منظمة العفو الدولية بتحقيق يشمل "الاستماع إلى شهود، وفحوصات طبية مستقلة وأن يحال المسؤولون عن وفاته إلى القضاء".

وقالت نائبة مديرة منظمة العفو الدولية في المنطقة آمنة القلالي: "إفلات الشرطة من العقاب هو مشكلة قديمة العهد في تونس" مضيفة: "من أجل وقف دوامة العنف، يجب أن يضمن القضاء أن تتم محاسبة الشرطة" مذكرة بأن إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المدنيين يخالف المعايير الدولية للاستخدام المشروع للقوة.