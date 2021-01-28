القوات المشتركة تسقط طائرة حوثية بدون طيار غربي اليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسقطت القوات اليمنية المشتركة، الخميس، طائرة بدون طيار لمليشيا الحوثي الإرهابية جنوبي الحديدة.

وأطلقت مليشيا الحوثي، طائرة بدون طيار استهدفت التجسس على مواقع عسكرية تابعة للقوات المشتركة جنوبي المحافظة المطلة على البحر الأحمر، ، عقب ساعات من تحذير أممي لخطورة التصعيد بالمحافظة المشمولة باتفاق ستوكهولم.

وقال بيان للقوات المشتركة، وصل ”الخليج 365” نسخة منه، إنها تمكنت من إسقاط طائرة تجسس للحوثيين في سماء مديرية الدريهمي، تزامنا مع خروقات كبيرة ارتكبتها المليشيات المدعومة إيرانيا.

وأوضح البيان أن القوات اليمنية المشتركة، رصدت طائرة التجسس الحوثية أثناء تحليقها على ارتفاع منخفض من البلدات الشرقية للدريهمي إلى الجهة الجنوبية من الحديدة، ونجحت في التعامل معها وإسقاطها بنجاح.

وسجلت القوات اليمنية المشتركة خلال الـ6 ساعات الماضية، الخميس، 75 خرقا وانتهاكا للمليشيات الحوثية الإرهابية، في مناطق جنوبي المحافظة، التي تشهد تصعيدا عسكريا أثار مخاوف الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، حذرت الأمم المتحدة، الخميس، بشدة مليشيات الحوثي، ودعت الانقلابيين لوقف التصعيد العسكري فورا في الحديدة لتعرض حياة آلاف المدنيين للخطر.

ويحاول الحوثيون منذ نحو شهرين، التقدم جنوبا نحو مناطق القوات المشتركة بالساحل الغربي لليمن، انطلاقا من مدينة الحديدة، التي تضم ميناء يُعتبر شريان حياة لملايين السكان في البلد الغارق بالحرب منذ سنوات.

والأيام الأخيرة، شن الحوثيون سلسلة هجمات دامية على مواقع القوات اليمنية المشتركة، لا سيما في مدينتي "الدريهمي" و"حيس" جنوبا، ما تسبب باندلاع معارك هي الأعنف منذ سريان قرار وقف إطلاق النار جوهر اتفاق ستوكهولم المتعثر منذ ديسمبر 2018.