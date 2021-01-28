يحمل رسالة من "صالح".. وفد ليبي رفيع المستوى يصل موسكو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل وفد ليبي رفيع المستوى يضم شخصيات من الجيش الوطني ووزارة الخارجية التابعة لمجلس النواب، إلى موسكو للتباحث حول مستجدات الأوضاع.

وأعلنت وزارة الخارجية الليبية، أن وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية الدكتور عبد الهادي الحويج، ووفدا الجيش الليبي، التقيا ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط والدول الأفريقية ونائب وزير الخارجية الروسي، حيث تم التباحث حول مستجدات الملف الليبي.





وأضاف البيان، أن الحويج سلم بوغدانوف رسالة خطية من رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح موجهة إلى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

والثلاثاء الماضي، بحث نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، الوضع في ليبيا مع المبعوث الأممي الجديد يان كوبيش، والقضايا المتعلقة بتطورات الوضع في البلاد.

وجرى خلال المحادثة مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بتطورات الوضع في ليبيا وما حولها، وتم التأكيد على "أهمية مواصلة تنسيق جهود المجتمع الدولي مع الدور القيادي للأمم المتحدة من أجل دفع التسوية الليبية إلى الأمام، وإقامة عملية سياسية شاملة ومستدامة بمشاركة جميع القوى ذات النفوذ في البلاد".



تأتي هذه الزيارة، بالتزامن مع تزايد تعنت المليشيات ورفضها لتنفيذ بنود وقف إطلاق النار بإغلاق الطرق بين المدن والتحشيد المستمر للقتال.

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ( 5 + 5) اتفاقًا للوقف الفوري لإطلاق النار.

ونص على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمسلحين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

وكذلك تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها.