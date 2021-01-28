دعوة فلسطينية لإطلاق متبادل للمعتقلين قبيل حوار القاهرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا قيادي فلسطيني، الخميس، إلى إطلاق متبادل لجميع المعتقلين والموقوفين على خلفية حرية الرأي في قطاع غزة والضفة الغربية.

مبادرة أطلقها زكريا الآغا، القيادي في حركة فتح، والعضو السابق في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قبيل توجه وفود الفصائل والقوى الوطنية إلى العاصمة المصرية القاهرة للحوار حول الانتخابات.

وقال الآغا، عبر صفحته بموقع فيسبوك: "قبل توجه وفود الفصائل والقوى الوطنية إلى القاهرة للحوار حول الانتخابات المفترضة في فلسطين، يتوجب أن يتم الإفراج المتبادل عن جميع المعتقلين والموقوفين على خلفية حريه الرأي ولأسباب سياسية في كل من غزة والضفة الغربية، كبادرة حسن نية ولإثبات الجدية والمصداقية لهذه الحوارات ووقف أي حملات إعلامية متبادلة".









ودأبت حركتا "التحرير الوطني الفلسطيني" (فتح)، و"المقاومة الإسلامية" (حماس) على تبادل الاتهامات بقيام الأجهزة الموالية لهما باعتقال أعضاء ومناصري بعضهما في الضفة وغزة.

ومن المقرر أن تجتمع الفصائل الفلسطينية في الأسبوع الأول من فبراير/شباط المقبل بالقاهرة، لبحث آليات وترتيبات إجراء الانتخابات الفلسطينية.

وإضافة إلى بحث آليات إنجاح الانتخابات، من المقرر أن تبحث لقاءات الفصائل الفلسطينية تشكيل قوائم ائتلافية انتخابية بين "فتح" و"حماس" وفصائل من منظمة التحرير الفلسطينية أو بين "فتح" وفصائل منظمة التحرير.

والأسبوع الماضي، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى انتخابات تشريعية في 22 مايو/أيار المقبل ورئاسية في 31 يوليو/تموز القادم.

وستكون هذه الانتخابات التشريعية الأولى منذ العام 2006 والرئاسية الأولى منذ 2005.