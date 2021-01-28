اخبار العالم

البحرين تتسلم أول شحنة من لقاح أكسفورد-أسترا زينيكا من الهند

0 نشر
0 تبليغ

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت وسائل الإعلام البحرينية الرسمية اليوم الخميس إن المملكة تلقت أول شحنة من لقاح أوكسفورد-أسترا زينيكا المضاد لفيروس من إنتاج معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح. وأضافت أن اللقاح سيكون مجانيا للمواطنين والمقيمين بالمملكة، التي أقرت في 25 يناير كانون الثاني الاستخدام الطارئ للقاح الشركة مصنعة الدواء الإنجليزية السويدية، دون تقديم تفاصيل عن عدد الجرعات.

وشكر ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة، وهو أيضا رئيس الوزراء، على تويتر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على "جهود التنسيق المشترك لتأمين استلام البحرين" للقاح.
وكان أدار بوناوالا، المدير التنفيذي لمعهد سيروم، قد قال لرويترز يوم الاثنين إن الشركة، التي تعتبر أكبر مُصّنع للقاحات في العالم، ستعمل على إمداد بثلاثة ملايين جرعة من لقاح أسترا زينيكا خلال نحو أسبوع مقابل 5.25 دولار لكل جرعة.
وتعتبر مملكة البحرين واحدة من أكثر الدول التي نجحت في طرح لقاحات كوفيد-19 لسكانها. وتعمل بالفعل على طرح لقاح شركتي فايزر وبيونتيك ولقاح آخر طورته شركة سينوفارم الصينية العملاقة بالمجان.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا