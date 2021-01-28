البحرين تتسلم أول شحنة من لقاح أكسفورد-أسترا زينيكا من الهند

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت وسائل الإعلام البحرينية الرسمية اليوم الخميس إن المملكة تلقت أول شحنة من لقاح أوكسفورد-أسترا زينيكا المضاد لفيروس كورونا من إنتاج معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح. وأضافت أن اللقاح سيكون مجانيا للمواطنين والمقيمين بالمملكة، التي أقرت في 25 يناير كانون الثاني الاستخدام الطارئ للقاح الشركة مصنعة الدواء الإنجليزية السويدية، دون تقديم تفاصيل عن عدد الجرعات.

وشكر ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة، وهو أيضا رئيس الوزراء، على تويتر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على "جهود التنسيق المشترك لتأمين استلام البحرين" للقاح.

وكان أدار بوناوالا، المدير التنفيذي لمعهد سيروم، قد قال لرويترز يوم الاثنين إن الشركة، التي تعتبر أكبر مُصّنع للقاحات في العالم، ستعمل على إمداد السعودية بثلاثة ملايين جرعة من لقاح أسترا زينيكا خلال نحو أسبوع مقابل 5.25 دولار لكل جرعة.

وتعتبر مملكة البحرين واحدة من أكثر الدول التي نجحت في طرح لقاحات كوفيد-19 لسكانها. وتعمل بالفعل على طرح لقاح شركتي فايزر وبيونتيك ولقاح آخر طورته شركة سينوفارم الصينية العملاقة بالمجان.