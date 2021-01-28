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قرار مهم حول تجديد تصاريح العمل لغير الأردنيين

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرار مهم حول تجديد تصاريح العمل لغير الأردنيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قرر وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الأردني  الدكتور معن القطامين استثناء أصحاب العمل من إبراز كشف الضمان الاجتماعي لغايات معاملات تجديد تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين على نفس صاحب العمل حتى تاريخ 2021/3/31، وذلك مراعاة لظروف أصحاب العمل في القطاع الخاص ولضمان ديمومة عمل منشآتهم ومساعدة لهم لتجاوز تداعيات جائحة

 

وأكد القطامين أن الوزارة تسعى إلى التخفيف من آثار الجائحة على القطاع الخاص من خلال القرارات المتتالية التي من شأنها أيضاً مساعدة القطاع الخاص الحفاظ على العمالة الأردنية لديه.

 

ودعا الوزير أصحاب العمل إلى الاستفادة من هذا القرار خلال الفترة المقبلة وتجديد تصاريح العمالة غير الأردنية لديهم تجنباً لوجود عمالة غير أردنية لديهم مخالفة لقانون العمل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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