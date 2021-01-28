اخبار العالم

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من محافظتي جنين و الخليل

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من محافظتي جنين و الخليل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة فلسطينيين من محافظتي جنين والخليل.

 

ونقلت مصادر محلية عن مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ، قوله إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عمر كامل عزات الجعبري، بعد أن داهمت منزل ذويه في بلدة اليامون ، فيما اقتحمت تلك القوات بلدة قباطية جنوب جنين، واعتقلت الشاب محمد عمر زكارنة من منزل ذويه.

 

من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال ، عضو إقليم حركة "فتح" شمال الخليل ياسر زماعرة بعد أن داهمت منزله في حلحول وعبثت بمحتوياته.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا