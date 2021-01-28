الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من محافظتي جنين و الخليل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة فلسطينيين من محافظتي جنين والخليل.



ونقلت مصادر محلية عن مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ، قوله إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عمر كامل عزات الجعبري، بعد أن داهمت منزل ذويه في بلدة اليامون ، فيما اقتحمت تلك القوات بلدة قباطية جنوب جنين، واعتقلت الشاب محمد عمر زكارنة من منزل ذويه.

من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال ، عضو إقليم حركة "فتح" شمال الخليل ياسر زماعرة بعد أن داهمت منزله في حلحول وعبثت بمحتوياته.