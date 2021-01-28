جو بايدن يوقع أوامر تنفيذية جديدة لمواجهة التغير المناخي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على سلسلة جديدة من الإجراءات التنفيذية التي تهدف إلى مواجهة أزمة التغير المناخي.



وشملت القرارات التي وقعها الرئيس الامريكي، وقف إصدار عقود جديدة تتعلق بمشروعات النفط والغاز على أراض اتحادية، وقطع الدعم عن استخراج الوقود الأحفوري مع تعزيز إنتاج الطاقة من الرياح.

وتمثل هذه الخطوات تغييراً جذرياً مقارنة بسياسة سلفه دونالد ترامب الذي سعى لإنتاج أقصى قدر من النفط والغاز والفحم من خلال إلغاء لوائح وتسهيل المراجعات البيئية.

وقال الرئيس الامريكي " حان وقت العمل وتأخرنا طويلاً جداً بالفعل في التعامل مع أزمة المناخ"..مشيراً الى ان المخاطر التي تحدق بالبلاد من عواصف تزداد عنفاً لحرائق غابات لفيضانات وموجات جفاف مرتبطة بتغير المناخ إضافة إلى تلوث الهواء نتيجة حرق الوقود الأحفوري.