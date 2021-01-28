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المغرب يطلق اسم الشيخ زايد على شارع في الرباط

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في ظل العلاقات الأخوية المتينة التي تربط  بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية الشقيقة صادق مجلس مقاطعة السويسي بالعاصمة المغربية الرباط بإجماع الأعضاء على تسمية شارع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عوض شارع "خلوية" في العاصمة وفق صحيفة هسبريس المغربية.

وتعكس هذه التسمية العلاقات الثنائية المتميزة بين الإمارات والمغرب والتي توجت في الفترة الأخيرة بقرار فتح قنصلية  للإمارات في قلب الصحراء المغربية .

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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