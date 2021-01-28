شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة التركية: جاهزون لانتخابات مبكرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن زعيم حزب الديموقراطية والتقدم التركي المعارض علي باباجان أن حزبه بالاشتراك مع بقية أحزاب المعارضة يقومون بالتحضير لنظام برلماني قوي، مؤكداً في مؤتمر صحفي جمعه مع زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كيلتشدار أوغلو اليوم (الخميس) جاهزيتهم لانتخابات مبكرة.

وقال باباجان: «كما تعلمون فإن العديد من الأحزاب تقوم بالتحضير لنظام برلماني قوي، وحزبنا أيضاً وصل لمرحلة مهمة في هذا الأمر، ولكن قبل عرضه على الرأي العام، نريد أن ندرس إمكانية تطبيقه اجتماعيا»، مضيفاً: «بلادنا تعاني من المشكلات بسبب النظام والعقلية التي تحكمها، إن التحضير لنظام جديد أمر مهم جداً، لقد قررنا البدء بهكذا مرحلة لأجل ديموقراطيتنا».

وانتقد باباجان نظام رئيس الجمهورية المتحزب، مؤكداً أن هذا النظام زاد من الأزمات في تركيا قائلاً: «منذ وضع شعار حزب العدالة والتنمية بجانب شعار رئاسة الجمهورية، والأزمات في تركيا في ازدياد، وازداد الاحتدام بين الأحزاب أيضاً، هنالك منافسة ظالمة وغير عادلة، منذ بدء نظام رئيس الجمهورية المتحزب وأزماتنا في ازدياد».

وأضاف: «أصبح هنالك حالات انتحار بسبب الفقر، وأصبح هنالك ما يسمى شباب البيوت بسبب البطالة، هذه هي المسائل الأهم في تركيا، يجب على هذه الحكومة أن تترك كل الأمور جانباً، وتتجه فوراً لحل مشاكل هذا البلد، مشاكل البطالة والفقر، غلاء الحياة، العنف السياسي، والاقتصاد».

فيما قال كيلتشدار أوغلو: «ليعلنوا الانتخابات متى ما أرادوا، نحن جاهزون للانتخابات».

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد نفى أمس (الأربعاء)، إمكانية حدوث انتخابات مبكرة تطالب بها المعارضة قائلاً: «لن تكون هناك انتخابات مبكرة، إنهم يطالبون بإجراء انتخابات مبكرة»، مضيفاً «إذا كان لديكم صبر فستنتظرون حتى يونيو 2023، لدينا الكثير لنفعله حتى ذلك الحين».