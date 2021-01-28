القوات العراقية تعلن تدمير أوكار ومركبات لـ"داعش"

اسماعيل عبد الحي - أعلن العراق تدمير أوكار ومركبات وعبوات ناسفة لتنظيم "داعش" الإرهابي شرقي محافظة صلاح الدين.

وبحسب موقع "السومرية نيوز"، قالت خلية الإعلام الأمنى في بيان، يوم أمس الثلاثاء، "نفذت القوات العراقية عمليات تفتيش وتطهير في منطقة العيث، لغرض فرض الأمن والاستقرار".