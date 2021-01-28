بوتين: كورونا يتراجع لكن يجب التحلي بالحذر

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن جائحة فيروس كورونا المستجد تنحسر في بلاده تدريجيا لكن لا يجب التخلي عن الحذر.

وأعلنت روسيا تسجيل 19138 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 2897 إصابة في العاصمة موسكو، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و793810.

كانت روسيا، صاحبة رابع أكبر عدد من الإصابات في العالم، قد أعلنت أمس الأربعاء تسجيل 17741 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، و594 وفاة جديدة بسبب كوفيد-19 ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 71076.

ويوم الاثنين، قال مركز التصدي لأزمة فيروس كورونا في روسيا إن البلاد سجلت أقل من 20 ألف إصابة يومية جديدة بكوفيد-19 للمرة الأولى منذ 11 نوفمبر الماضي.

وتتواصل في روسيا حملة تطعيم عامة تهدف لتحصين أكبر قدر من السكان من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.