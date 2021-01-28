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747 إصابة جديدة بـ«كورونا» في فلسطين

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم عن تسجيل 8 وفيات و747 إصابة جديدة بفيروس «» و764 حالة تعاف، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأوضحت الوزارة في التقرير الوبائي اليومي أنه تم تسجيل حالتي وفاة في الضفة وحالتين في قطاع غزة، وفي مدينة القدس 4 وفيات..
ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس «كورونا» في فلسطين بلغت 93.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، منوهة بوجود 64 مصاباً في غرف العناية المكثفة، بينهم 18 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي. 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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