بالأرقام.. آخر حصيلة لضحايا كورونا حول العالم

ولأول مرة منذ ظهور الوباء، سجلت في العالم أكثر من 18 ألف وفاة خلال 24 ساعة يوم الثلاثاء الماضي، وفق تعداد وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى البيانات التي تنشرها السلطات الصحية.

وقالت الوكالة إن هذا الرقم يؤكد الارتفاع في منحنى أعداد الضحايا في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن العالم صار يسجل 14 ألف وفاة يومية في المتوسط منذ 22 كانون الثاني الجاري، مقارنة مع 10 آلاف في نهاية تشرين الثاني من العام الماضي.



وفي المجمل، أحصى العالم أكثر من مليونين و160 ألف وفاة جراء كوفيد-19، وذلك من أصل حالات إصابة مؤكدة تخطت عتبة المئة مليون.