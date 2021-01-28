انت الان تتابع خبر بالأرقام.. آخر حصيلة لضحايا كورونا حول العالم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تزايد عدد الوفيات في العالم جراء وباء كوفيد-19 بوتيرة يومية قياسية، في حين يستمر انتقال السلالات المتحورة إلى بلدان أخرى.
ولأول مرة منذ ظهور الوباء، سجلت في العالم أكثر من 18 ألف وفاة خلال 24 ساعة يوم الثلاثاء الماضي، وفق تعداد وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى البيانات التي تنشرها السلطات الصحية.
وقالت الوكالة إن هذا الرقم يؤكد الارتفاع في منحنى أعداد الضحايا في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن العالم صار يسجل 14 ألف وفاة يومية في المتوسط منذ 22 كانون الثاني الجاري، مقارنة مع 10 آلاف في نهاية تشرين الثاني من العام الماضي.
وفي المجمل، أحصى العالم أكثر من مليونين و160 ألف وفاة جراء كوفيد-19، وذلك من أصل حالات إصابة مؤكدة تخطت عتبة المئة مليون.
وقالت الوكالة إن هذا الرقم يؤكد الارتفاع في منحنى أعداد الضحايا في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن العالم صار يسجل 14 ألف وفاة يومية في المتوسط منذ 22 كانون الثاني الجاري، مقارنة مع 10 آلاف في نهاية تشرين الثاني من العام الماضي.
وفي المجمل، أحصى العالم أكثر من مليونين و160 ألف وفاة جراء كوفيد-19، وذلك من أصل حالات إصابة مؤكدة تخطت عتبة المئة مليون.